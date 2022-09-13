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Giriş Tarihi: 13.9.2022 13:45

Şampiyonlar Ligi maç programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi maçları bugün oynanacak ve futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? sorularını yöneltiyor. Premier Lig bu hafta oynanmadığı için herkes bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maç programı hakkında araştırmalar yapıyor. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak sorusu maç programında gideriliyor. Maçlar ya EXXEN ya da TV8,5 ekranlarında yayınlanmakta. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi maç programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından soruluyor. 2. hafta maçları oynanacak ve grupların şekli az da olsa şekillenecek. Şampiyonlar Ligi maç programı ile Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna cevap verilebilir. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

19:45 Viktoria Plzen – Inter EXXEN

19:45 S. Lizbon – Tottenham TV8,5 EXXEN

22:00 Liverpool – Ajax TV8,5 EXXEN

22:00 Porto - Club Brugge EXXEN

22:00 B. Leverkusen - Atl Madrid EXXEN

22:00 Bayern Münih – Barcelona EXXEN

22:00 Marsilya - E. Frankfurt EXXEN

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl Exxen ve TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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Şampiyonlar Ligi maç programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
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