Şampiyonlar Ligi maç programı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından soruluyor. 2. hafta maçları oynanacak ve grupların şekli az da olsa şekillenecek. Şampiyonlar Ligi maç programı ile Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna cevap verilebilir. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
19:45 Viktoria Plzen – Inter EXXEN
19:45 S. Lizbon – Tottenham TV8,5 EXXEN
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl Exxen ve TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
EXXEN CANLI İZLE
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.