Şampiyonların müdürü açığa alındı

İstanbul Erkek Lisesi'nde LGS şampiyonu 7 öğrencinin darp edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü Yılmaz Arslan'ın açığa alındığı, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği öğrenildi. Müdür Yılmaz'ın, kız öğrencilerin taciz iddiaları üzerine 11. sınıf öğrencileri tarafından feci şekilde darp edilen 9. sınıf öğrencilerinin velilerine, 'Çocuklarınızın can güvenliğini sağlayamam' diyerek çocuklarının nakillerini başka okullara aldırılmaları hususunda baskı yaptığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerine olayı anlatan 9. sınıf öğrencilerinin velileri, okul müdürü Yılmaz Arslan'ın süreci yönetemediğini belirtti. Veliler, müdürün bu konuda kendilerine baskı yaptığını ve olayın kamuoyu tarafından duyulmaması için gayret sarf ettiğini ifade etti.

AÇIĞA ALINDI

Velilerin şikâyetlerinin ardından incelemelerini derinleştiren bakanlık müfettişleri, İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan'ın açığa alınmasına karar verdi. Müdür Arslan'ın dün itibarıyla açığa alındığı, idari soruşturmanın ise tüm yönleriyle devam ettirildiği bildirildi.