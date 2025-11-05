Samsun’da akılalmaz olay: Müteahhidin oyununu bankacı bozdu! Komşunun odasını kendi evine...

'HAKSIZ ŞEKİLDE BİR ODANIN KARŞI DAİREYE KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Konuya ilişkin bilgi veren M.P.'nin avukatı Koçer, "Müvekkilim 2+1 daire almak için bankadan kredi çekmek istiyor. Bankaya başvurduğunda daireye ekspertiz yolluyorlar. Ekspert raporu hazırlarken, binanın projesini incelediğinde dairenin aslında 2+1 değil de 3+1 olduğunu görüyor. O bir odanın karşı daireye katıldığını ve karşı dairenin 3+1'den 4+1'e haksız bir şekilde çıkarıldığını söylüyor. Bununla alakalı yasal yollara başvurabileceğini de müvekkilime söylüyor. Müvekkil sonra bana geldiğinde biz tabii olayı inceliyoruz. Burada yasal süreç içerisinde 'el atmanın önlenmesi' davası açıyoruz karşı daire sahibine. İcra kanalıyla da kendi çağırdığımız ustalarla bir duvarı mahkemenin kararda belirttiği noktadan kırıp, başka bir noktadan örüp, odayı kendi müvekkilimizin dairesine dahil ediyoruz." diye konuştu.