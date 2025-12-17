Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da iki katlı evde yangın: 1 ölü
Giriş Tarihi: 17.12.2025 18:54

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki katlı müstakil binada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta Hüseyin Topuz'a ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan aramada Hüseyin Topuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Topuz'un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

