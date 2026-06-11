Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği polisinin yürüttüğü çalışma, Atakum'da lüks bir spa salonunun aslında bir fuhuş merkezine dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. İçerideki denetimleri ve ani polis baskınlarını erkenden haber alıp hızlı aksiyon geliştirmek amacıyla el telsizleriyle anlık iletişim ağı kuran şüpheliler, polisin baskınından kaçamadı.

CEPHANELİK GİBİ SPA, TELSİZ, SİLAH, UYUŞTURUCU…

Düzenlenen baskında G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında 12 mağdur kadın ile müşteri olduğu belirlenen 47 kişi tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 9 el telsizi, 2 kurusıkı tabanca, 49 sentetik hap, kadın çalışanların hesaplarının tutulduğu 3 adet ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazlarına polis tarafından el konuldu. Gözaltındaki 3 şüphelinin "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkan Sağlamak" suçlamasıyla emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Samsun'da telsizli fuhuş şebekesi çökertildi: Telsiz, silah ve ajandalarla yakalandılar