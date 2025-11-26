Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da toprak altında kalan işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 20:57

Samsun'un Alaçam ilçesinde hastane inşaatında toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alaçam'daki yeni hastane inşaat şantiyesinde, kepçe ile açılan yaklaşık iki metre derinliğindeki kanalda çalışan inşaat işçisi Ertan K'nin (44) üzerine, kanalın kenarındaki toprak kütlesi kaydı.

ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Toprak altında kalan Kaya, mesai arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

