Giriş Tarihi: 24.9.2025 13:38

Samsun'da yürek burkan kaza: Yaşlı kadına çöp kamyonu çarptı!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonu dönüş yaptığı sırada 65 yaşındaki Havva Karabaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 metre sürüklenen Karabaş, yaşamını yitirdi.

Acı kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Orta Mahalle Hasbahçe Sokak'ta meydana geldi. 181'inci Sokak'a dönüş yapan Aydın T. (50) yönetimindeki çöp kamyonu, yolda yürüyen Hava Karabaş'a çarptı. Karabaş, 6 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyon şoförü Aydın T. gözaltına alınırken, Karabaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

