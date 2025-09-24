Samsun’da yürek burkan kaza: Yaşlı kadına çöp kamyonu çarptı!

Acı kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Orta Mahalle Hasbahçe Sokak'ta meydana geldi. 181'inci Sokak'a dönüş yapan Aydın T. (50) yönetimindeki çöp kamyonu, yolda yürüyen Hava Karabaş'a çarptı. Karabaş, 6 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kamyon şoförü Aydın T. gözaltına alınırken, Karabaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.