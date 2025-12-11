Haberler Yaşam Haberleri Samsunspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 5. Hafta
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:47

Türk futbolunun Avrupa macerasındaki temsilcilerinden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi (UECL) Lig Aşaması'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. 5. hafta maçında Yunanistan ekibi AEK Atina'yı konuk edecek olan Kırmızı-Beyazlılar, liderlik iddialarını sürdürmek için bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği Samsunspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

UEFA Konferans Ligi'nin yeni formatında tek bir lig tablosu üzerinden ilerleyen Lig Aşaması, her maçın puan tablosu için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Samsunspor, bu kritik 5. hafta maçında evinde AEK Atina'yı ağırlayacak. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Samsunspor için bu mücadele, sadece sportif değil, aynı zamanda prestij açısından da büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, taraftar desteğini arkalarına alarak galibiyete odaklanmış durumda.

SAMSUNSPOR - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Lig Aşamasının 5. haftasında oynanacak olan Samsunspor - AEK Atina karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler için netleşti.

Samsunspor - AEK karşılaşması, Türkiye saati ile bu akşam 20.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. karşılaşması Samsun AEK maçı TRT 1 ekranlarından canlı takip edilecek.

SAMSUNSPOR MAÇI KAZANIRSA TURU GARANTİLİYOR

UEFA Konferans Ligi mücadelesine namağlup devam eden Samsunspor liderlik koltuğunda oturuyor. Son maçını Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak temsilcimiz AEK galibiyeti ile son maç öncesi ilk 8'i garantilemek istiyor.

