HEYECAN DORUKTA! Samsunspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nin yeni formatında tek bir lig tablosu üzerinden ilerleyen Lig Aşaması, her maçın puan tablosu için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Samsunspor, bu kritik 5. hafta maçında evinde AEK Atina'yı ağırlayacak. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Samsunspor için bu mücadele, sadece sportif değil, aynı zamanda prestij açısından da büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, taraftar desteğini arkalarına alarak galibiyete odaklanmış durumda.