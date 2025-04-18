Sanal çetesine operasyon arkadaşına inandı 238 bin lira kaptırdı

İSTANBUL Küçükçekmece'de ikamet eden 34 yaşındaki Y.A., sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kişinin yurtdışından gönderdiği kargoları almasına yardımcı olma yalanıyla tam 283 bin lira dolandırıldı. Şikâyet üzerine başlatılan çalışmalarda Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, sahte hesap açıp Y.A.'yı dolandırdığı iddia edilen S.G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.