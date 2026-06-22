Sanal medyada kin kusmuştu: ‘Başörtülüler imha edilsin’ diyen kadına tutuklama talebi!





"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"



Öncel'in videoda kullandığı sözlerin, soyut saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu vurgulanan yazıda, özellikle "Kapalılar imha edilsin" cümlesinin ağır, yoğun tarzda kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte, etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğu kaydedildi.

"ŞİDDETTE NEFRET DUYMAYA YÖNELİK HAREKETLERİN ZEMİNİNİ OLUŞTURMA"

Yazıda, şüphelinin eyleminin hedef aldığı kitleye karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zeminini oluşturan psikolojik bir halin ortaya çıkmasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildi. Şüphelinin paylaşımını sanal medya üzerinden belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde herkese açık olarak yapması nedeniyle aleniyet unsurunun da oluştuğu ifade edildi.