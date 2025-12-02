Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Programa; OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri yönetim kurulu başkanları ve davetliler de katılım gösterdi. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda gerçekleştirilen asırlık atılımlarla, Türkiye'yi küresel fırtınalara karşı korunaklı, üretim altyapısı sağlam bir liman haline getirdiklerini söyledi.

'TARİHİ FIRSAT DÖNEMİNE GİRDİK'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısı sonrasında önümüzdeki dönemde daha fazla planlı sanayi oluşturmak için yeni adımlar atılacağını söylediğine işaret ederek, "Son dönemde ülkemiz adına tarihi bir fırsat penceresi oluşturduk. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte; huzur ve güven ikliminin güçlendiği, yatırımcıların ufka daha geniş açıdan baktığı, ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her karış toprağının yatırımla bereketleneceği tarihi bir fırsat dönemine girdik. Komşularımızda artan istikrar, kurduğumuz dostluk köprüleri ve yeni ticaret koridorları ülkemiz açısından büyük bir potansiyel vaat ediyor. Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştırmak için bu tabloyu doğru okuyalım, şehirlerimizi, altyapımızı ve sanayi alanlarımızı bu fırsat penceresine uygun şekilde planlayıp, konumlandıralım istiyoruz. Üretim, lojistik ve ticaret ağlarımızı bir bütün olarak ele alalım. Sanayi altyapımızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirelim" dedi.

'OSB SAYISI 31'E ÇIKARILMIŞ OLACAK'

Bakan Kacır, bu anlayışla, Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde hazırladıklarını kaydederek, "Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Güçlü demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla da bu bölgeleri, üreticimize ciddi bir lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler haline getireceğiz. Yatırım programında yer alan iltisak hattı projelerini tamamlayarak, demiryolu bağlantısına sahip mevcut OSB'lerin sayısı 17'den 31'e çıkarılmış olacak. Diğer OSB'lerimizin demiryolu ile limanlara bağlantısını da hızlı şekilde adım adım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'MÜTEŞEBBİSLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

Nitelikli insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Kacır, "Halihazırda, organize sanayi bölgeleri bünyesinde kurduğumuz 81 meslek lisesi ve 26 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik personelleri yetiştiriyoruz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin, sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Bu kampüslerde dijital üretim, yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve robotik gibi çağın ruhuna uygun becerilere odaklanacağız. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları hazırlayacağız. Tüm bu adımları, daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuru ile hep birlikte gerçekleştireceğiz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunda müteşebbislerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda sertifika almaya hak kazanan OSB'lere belgelerini takdim etti.