Sancaktepe’de komşusu dehşeti yaşattı! Genç kadın yerde kanlar içinde...

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.