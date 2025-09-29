Haberler Yaşam Haberleri Sancaktepe'de komşusu dehşeti yaşattı! Genç kadın yerde kanlar içinde...
Giriş Tarihi: 29.9.2025 10:04

İstanbul Sancaktepe'de Ş.K. isimli genç kadın aynı binada oturduğu kişinin saldırısına uğradı. 17 bıçak darbesi aldığı belirlenen kadın ağır yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

İHA Yaşam
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı.

YERDE KANLAR İÇİNDEYDİ...

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde bulunan Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

