Saniyeler içinde 100 bin liralık bilekliği çaldı

İstanbul Ümraniye'de müşteri gibi girdiği kuyumcudan 100 bin liralık bileklik çalan 31 yaşındaki kadın gözaltına alındı. İki adet suç kaydı olduğu öğrenilen kadın adliyeye sevk edildi.Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya geçtiğimiz ay gelen bir kadın, müşteri gibi ürünlere bakmak istedi. İş yeri sahibi N.S., tezgâha bir çok ürün çıkardı. Kadın bir kaç ürünü inceledikten sonra çıkıp gitti. Kısa bir süre sonra N.S., tezgâhtaki 100 bin lira değerindeki bilekliğin olmadığını görünce durumu hemen polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan G.K.'nin 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Genç kadının el çabukluğu ile bilekliği alıp gittiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.