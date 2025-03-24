Saniyeler içinde 100 bin liralık bilekliği çalmış!

Ümraniye Atatürk mahallesinde bulunan kuyumcuya geçtiğimiz ay gelen bir kadın müşteri gibi ürünlere bakmak istedi. İşyeri sahibi N.S. tezgaha bir çok ürün çıkardı. Kadın bir kaç ürünü inceledikten sonra çıkıp gitti. Kısa bir süre sonra N.S. Tezgahtaki 100 bin lira değerindeki bilekliğin olmadığını göründe hemen durumu polise bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan G.K.'nın 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Genç kadının el çabukluğu ile bilekliği alıp gittiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.