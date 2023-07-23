Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa 'da kalp kapak ekibinden "Anjiyo" ile başarılı ameliyat
Giriş Tarihi: 23.7.2023 18:09 Son Güncelleme: 23.7.2023 20:04

Şanlıurfa 'da kalp kapak ekibinden "Anjiyo" ile başarılı ameliyat

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Kapak Ekibi, Aort Kapak Darlığı teşhisi konulan iki hasta için anjiyo yöntemi ile başarılı bir tedavi gerçekleştirdi. Bu başarılı tedavi yöntemi, bölgedeki hastalara umut verici bir çözüm sunuyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa ’da kalp kapak ekibinden Anjiyo ile başarılı ameliyat

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Kapak Ekibi, Aort Kapak Darlığı teşhisi konulan iki hasta için başarılı bir tedavi gerçekleştirdi. Hastane Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Bedri Caner Kaya, Uzman Dr. Ömer Faruk Çiçek ve Anestezi Uzmanı Doç. Mahmut Alp Karahan'dan oluşan ekip, Anjio yöntemiyle (TAVİ) hastaların kalp kapaklarını başarıyla değiştirdi.

Bu özel işlemin, hastanedeki kalp kapak ekibi tarafından son dört yıldır profesyonel olarak başarıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Kalp kapakçığı hastalığına karşı kullanılan bu yöntemlerle, kasıktan yapılan müdahale ile hastaların sağlıklı bir şekilde iyileşmesi sağlanıyor. Hastanedeki Kalp Kapak Ekibi'nin bu başarılı tedavi yöntemi, bölgedeki hastalara umut verici bir çözüm sunuyor. Hasta odaklı ve uzman ekip tarafından yapılan bu tür tedaviler, Şanlıurfa'nın sağlık hizmetlerindeki kalitesini bir kez daha ortaya çıkardı. Hastanedeki kalp kapak ekibinin bu önemli başarısı, bölge genelindeki sağlık hizmetlerine olan güveni de artırdı. Hastaneden yapılan açıklamada sağlık sektöründeki gelişmeleri titizlikle takip eden ve sürekli kendini yenileyen ekibin, ileri teknoloji ile donatılmış şekilde hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceği bildirildi.

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Şanlıurfa 'da kalp kapak ekibinden "Anjiyo" ile başarılı ameliyat
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