Şanlıurfa Gaziantep yolunda feci trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Nizip-Birecik D400 karayolunun Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.(24) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen kamyona henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Yakup Acun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yakup Acun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan sürücü Y.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yakup Acun'un cenazesi, olay yerindeki savcılık incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.