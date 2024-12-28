Şanlıurfa- Mardin Yolunda Trafik kazası: 5 yaralı!

Kaza Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Dağeteği mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan araç yol üzerinde başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.