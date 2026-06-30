Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

-Mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

-Hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 5 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları gerçekleştirildi.

11 İLDE OPERASYON

Bu çalışmaların ardından bugün Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik;

-2 bin 309 polis,

-500 ekip,

-1 helikopter,

-1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin her köşesinde uyuşturucuya karşı operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Şanlıurfa merkezli 11 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 362 şüpheli hakkında yakalama kararı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör