Şanlıurfa’da acı bekleyiş: Aysun, Şevket ve Mehmet aranıyor!

KAYIP LİSE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR

Şanlıurfa'da geçen hafta Zeytin Dalı Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Serhat Kurt ile Mehmet Fırat Tunç, okul çıkışından sonra evlerine dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aileler polise kayıp ihbarında bulundu. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Kayıp öğrencilerin okuldaki başka bir arkadaşlarıyla görüldüğünü belirleyen ekipler, arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti. Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, çalışma başlattı. Yapılan aramada Ahmet Serhat Kurt'un cesedine ulaşıldı. Ekipler, Kurt ile birlikte 4 gündür kayıp olan Mehmet Fırat Tunç'un da sulama kanalında olabileceği ihtimaliyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.



AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Mehmet Fırat Tunç'un yakınları, çalışmaların yetersiz oluşuna yönelik tepki gösterdi. Ekip araçlarına saldıran Tunç'un yakınları, kısa süre sonra sakinleştirildi. Gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilip, bölgede de geniş güvenlik önlemleri alındı. Üç aile, kanal boyunda bekliyor.