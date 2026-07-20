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Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:42

Şanlıurfa’da acı kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişinin hayatını kaybettiği facia kamerada!

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmıştı. Kahreden olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaza hakkında ortaya çıkan gerçek yürekleri burktu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da acı kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişinin hayatını kaybettiği facia kamerada!
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Kaza, önceki gün Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 8 KİŞİ YARALANDI

İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenler toprağa verilirken, yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada


GÜNÜBİRLİK GEZİYE GELDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin, Diyarbakır ve Şırnak'tan Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti'ni gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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KAZA KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, ardından çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Ayrıca çevrede bulunan vatandaşların panik yaşadığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #KAZA

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Şanlıurfa’da acı kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişinin hayatını kaybettiği facia kamerada!
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