Şanlıurfa’da acı kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişinin hayatını kaybettiği facia kamerada!

Kaza, önceki gün Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.