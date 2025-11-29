Şanlıurfa’da aile arasında silahlı kavga: 2 kayınbiraderini öldürdü

Burada kuzeni olduğu kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile tartışmaya başlayan İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mahmut ve Reşit Çeki kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.