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Giriş Tarihi: 3.06.2026 08:38

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Otomobil şarampole uçtu!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir araç kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Otomobil şarampole uçtu!
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Kaza, Karacadağ bölgesindeki Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen iki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, şarampole düşen araçtakilerin yardımına koştu. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, araçlarda bulunanların kazayı yara almadan atlatması faciayı önledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpıştığı ve bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole girdiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü: Otomobil şarampole uçtu!
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