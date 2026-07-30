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Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:52

Şanlıurfa’da akılalmaz gasp olayı! Jandarma kılığına girip 12 kilo altın ve 2 milyon lirayı çaldılar

Şanlıurfa'da filmleri aratmayan bir gasp olayı yaşandı. Jandarma kılığına giren bir grup hırsız, yolda uygulama yapıp durdurdukları araçtan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da akılalmaz gasp olayı! Jandarma kılığına girip 12 kilo altın ve 2 milyon lirayı çaldılar
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Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun Dağyanı Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bir grup hırsız jandarma kılığına girip yol üzerinde uygulama yaptı.

JANDARMA KILIĞINDA OTOMOBİL DURDURDULAR

Kurdukları plan kapsamında bekledikleri otomobili durduran grup, araçta bulunan 3 kişiyi indirerek arama yaptı. Durumdan şüphelenen 3 kişi ile hırsızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, hırsızlar tarafından olay yerinde ters kelepçe yapılarak yol kenarına atıldı.

Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video

12 KİLOGRAM ALTIN İLE 2 MİLYON TL PARAYI GASP EDEREK KAÇTILAR

İddiaya göre, hırsızlar daha sonra araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altın ve paraları çalınan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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