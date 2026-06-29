Şanlıurfa’da akılalmaz olay: Bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir aile, iddiaya göre, kendi kendine çıkan esrarengiz yangınlar nedeniyle büyük korku ve çaresizlik yaşıyor. Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden Ali Altunkalem'e ait evde iddiaya göre, yangına neden olabilecek herhangi bir elektrik tesisatı sorunu veya yanıcı madde bulunmamasına rağmen, eşyalar aniden alev alıyor. Yangında bir motosiklet ile evdeki eşyalar kül oldu.