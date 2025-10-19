Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 19.10.2025 10:33

Şanlıurfa'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı E. K. ile Yusuf K. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı E. K.'ye saldırarak onu ağır şekilde bıçaklayarak yaraladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Hakkı E. K., kanlar içinde kaldı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Ağır yaralı olarak ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı E. K., burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak. Hayatını kaybetti Hakkı E. K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

