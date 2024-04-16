Şanlıurfa’da boğazına elma kaçan çocuk hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Büyük görümlü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ailesiyle birlikte yaşayan ve daha sonra meyve alarak odasına geçen Mahmut İ. bir süre sonra annesi tarafından yerde baygın bir vaziyette bulundu. Yerde elma parçaları bulan yakınları, Mahmut İ.'yi ters çevirerek müdahale etmeye başladı. Bu sırada Mahmut İ.'nin ağzından yediği elma parçaları çıktı. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen 14 yaşındaki Mahmut İ., burada müdahalede bulunuldu.

Acil serviste ilk tedavisi yapılan Mahmut İ. Daha sonra ambulans ile Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mahmut İ.'nin, cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.