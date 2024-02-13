Şanlıurfa’da çöken binanın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Sancaklı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Alpay Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, depremden hasar gören ve yıkılmayı bekleyen tek katlı bir bina aniden çöktü. O esnada oradan geçen Bülent Aslanpencesi (35), Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmada enkaz altında kalan Bülent Aslanpencesi'ni cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkartılan Bülent Aslanpencesi 'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Birecik'te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı