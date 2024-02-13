Video Haber Birecik’te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı
Birecik’te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı

Birecik’te bina çöktü! 1 kişi enkaz altında kaldı

13.02.2024 | 22:23

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde depremden etkilenen ve yıkımı bekleyen ağır hasarlı tek katlı bir bina çöktü. Çökme esnasında bölgeden geçen 1 kişi enkaz altında kaldı.

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