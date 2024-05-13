Şanlıurfa’da düğünde maganda kurşunuyla 3 aylık bebeğini kaybeden anne hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta düzenlenen bir düğünde gelin Saadet Karagöz'ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada 42 yaşındaki Zemzem Özdemir adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken göğsüne isabet eden kurşunla bir anda yere yığıldı. Kadının yaralandığını gören gelin ve etraftakiler maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Zemzem Özdemir'i Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir'in karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi K'yı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Fevzi K. tutuklanırken, Cuma K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede karnındaki 3 aylık bebeği yaşamını yitiren Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 5 çocuk annesi olan Özdemir'in ölümüyle yakınlarını yasa boğdu. Özdemir'in cenazesinin otopsi işlemlerinden sonra Ceylanpınar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.