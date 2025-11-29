Şanlıurfa’da eniştelerinin öldürdüğü kardeşler toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi 2076. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, darbedildiği öne sürülen Emine Ç., ailesinin yaşadığı eve sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine İbrahim Halil Ç., silahını alarak kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olduğu belirtilen kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Açılan ateş sonucu Mahmut Çeki, Reşit Çeki ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 33 yaşındaki Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 31 yaşındaki Reşit Çeki ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli enişte İbrahim Halil Ç. kaçtı.

2 kardeşin cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, Haliliye ilçesi Osmanbey yerleşkesinde bulunan Yeni aile mezarlığı toprağa verildi. Polis kaçan şüpheli İbrahim Halil Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.