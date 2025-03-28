Şanlıurfa’da feci kaza: Koca öldü, eşi ağır yaralandı

İddiaya göre, sürekli kazaların meydana geldiği Şanlıurfa- Viranşehir karayolunda henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç ile otomobil Siverek kavşağına yakın çarpıştı.

Meydana gelen kazada Sedat Kızılboğa ve eşi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Viranşehir karayolu trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sedat Kızılboğa ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Harran Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Hastanede Viranşehir Devlet Hastanesi çalışanı olan Sedat Kızılboğa, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Araçlar çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından Şanlıurfa - Viranşehir yolu normal trafik akışına döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.