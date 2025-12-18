Şanlıurfa’da feci kaza: Otomobiller birbirine girdi! 1 ölü,1 yaralı

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gök'ün kullandığı, otomobil ile Ahmet Ataman'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık görevlileri yaralanan Mehmet Gök ile Ahmet Ataman'ı, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ataman'ın tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.