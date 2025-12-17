Şanlıurfa’da feci kaza: Otomobiller birbirine girdi! 4’ü çocuk, 8 yaralı

Feci kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A.'nın (46) kullandığı otomobil ile İsa Y.'nin (30) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.