Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobiller birbirine girdi! 4'ü çocuk, 8 yaralı
Giriş Tarihi: 17.12.2025 13:11

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen kazada aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk, 8 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Feci kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A.'nın (46) kullandığı otomobil ile İsa Y.'nin (30) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun solunda ilerleyen otomobilin sağ şeride geçmek istediği sırada, arkasından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

