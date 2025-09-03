Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı!

Kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolu üzeri gişeler mevkiinde yaşandı. Van'dan Hatay'a gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi. Otobüsün devrilmesiyle birlikte araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen otobüsün içinde sıkışan yolcuları büyük bir çaba göstererek kurtardı. Yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle otobüsten çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar arasında durumları ağır olan 3 kişinin olduğu, diğer yaralıların ise çeşitli kırık, ezilme ve hafif yaralarla tedavi altına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.