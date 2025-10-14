Şanlıurfa’da ’gıda’ operasyonu: Onlarca kilo ele geçirildi! Bozuk tavuklar, tavuktan kebaplık kıymalar...

Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir lokantanın mutfağında yapılan incelemelerde 183 kilogram son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti tespit edildi. Sağlık için risk oluşturan toplam 183 kilogram bozuk tavuk ve tavuk ürününe imha edilmek üzere el koyan zabıta ekipleri, söz konusu ihmal ve kasıtlarından dolayı işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tebligatta bulundu.