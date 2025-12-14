Şanlıurfa’da hırsız girdiği trafoda can verdi

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batıkent Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, trafonun duvarının bir bölümünün kırılmış olduğunu fark etti. Çalışanlar, trafonun içine girdiklerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı.

ŞAHSIN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, şahsın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İddialara göre, hayatını kaybeden şahsın hırsızlık amacıyla trafoya girdiği ve bu sırada elektrik akımına kapıldığı öne sürüldü. Trafo çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ölen kişinin cansız beden otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.