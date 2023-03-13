Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı çevik kuvvet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin D., idaresindeki otomobill Çevik Kuvvet istikametine seyir halindeyken aynı istikamete seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hüseyin D., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Hüseyin D.,'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti Hüseyin,D'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırkıne kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.