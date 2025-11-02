Şanlıurfa’da inanılmaz olay: Ehliyet alacaktı hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır…

'ASKERLİĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM'

Yanlış tanı nedeniyle askerliğini de yapamayacağını söyleyen Hamza Ayrılmaz, "Askerlik zamanım da yaklaştı. Bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım. Bu tanının kaldırılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben bu durumu ehliyet almaya gittiğimde öğrendim. Sağlık raporu için beni aile hekimliğine yönlendirdiler. Raporu almaya gittiğimde adıma serebral palsi hastalığının tanımlandığını öğrendim. Görmediğimiz yer kalmadı ama bu tanıyı kaldıramıyoruz. Askerliğime bir iki yıl kaldı. Zaten bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım ama ben askerliğimi yapmayı çok istiyorum. Bu tanı adıma kaldığı sürece ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" şeklinde konuştu.