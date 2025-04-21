Şanlıurfa’da kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Aşağı Çin Polat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan, ailesiyle birlikte olduğu sırada bir anda kayboldu. Ailesi, çocuğunun kaybolduğundan endişelenerek durumu hemen Jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, küçük Bünyamin'in kaybolduğu bölgeye sevk edildi. Jandarma, çocuğun bulunması için yaptığı aramalar sonucunda Obalı Mahallesi yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında cesedi bulunan Bünyamin Saruhan'ın, Cansız bedini otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna sevk edildi.

Şanlıurfa'da son 4 gün içerisinde 4 çocuk sulama kanalında boğularak hayatlarını kaybetti. Jandarma olaylarla ilgili soruşturma başlattı.