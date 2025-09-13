Şanlıurfa’da kayıp şahsın cansız bedeni kanaldan çıkarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 50 yaşındaki İdan Eren'den 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren haber alınamıyor. Ailesi ve yakın çevresi, Eren'in en son Karaköprü civarında görüldüğünü belirterek kaybolduğu günden bu yana endişe içinde arama çalışmalarını sürdürüyordu. Geçtiğimiz günlerde iddiaya göre, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK), İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tanımayacak derece kanaldan çıkarılan cesedin kimlik tespiti için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ceset yapılan DNA sonucu kayıp İdan Eren'e ait olduğu tespit edildi. Otopsinin işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.