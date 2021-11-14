Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 20:15

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu!

Şanlıurfa Necmettin Cevheri Bulvarında kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre henüz plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü Abide Kavşağına doğru seyir halinde devam ederken kontrolünü kaybederek karşı şeride uçtu. Meydana gelen kazada şans eseri karşı şeritten araçların gelmemesi büyük faciayı önledi.

Öte yandan kazayı gören diğer araç sürücüleri olay yerine giderek durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
Son dakika: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA