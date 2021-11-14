Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu!

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre henüz plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü Abide Kavşağına doğru seyir halinde devam ederken kontrolünü kaybederek karşı şeride uçtu. Meydana gelen kazada şans eseri karşı şeritten araçların gelmemesi büyük faciayı önledi.
Öte yandan kazayı gören diğer araç sürücüleri olay yerine giderek durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.