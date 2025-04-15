Şanlıurfa’da köpeklerin saldırısından kaçarken yaşamını yitiren öğrenci sınıfında anıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 27 yaşındaki Sevda Özkaya, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken K.A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde eğitim gören son sınıf öğrencisi Özkaya'nın ölümü ülke çapında büyük tepkilere neden olurken; Harran Üniversitesi'nde Özkaya'nın ölümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İlyas ve öğretim üyeleri, Özkaya'nın eğitim gördüğü sınıfı ziyaret etti. Prof. Dr. İlyas, öğretim üyeleri ve Özkaya'nın sınıf arkadaşları, Özkaya'nın masasına çiçek bırakarak dua etti. Prof. Dr. İlyas, her bir öğrencisini evladı gibi gördüğünü belirterek Özkaya'nın ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.