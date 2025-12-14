Şanlıurfa’da minibüs tıra arkadan çarptı! 9 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan henüz sürücüsü belli olmayan Minibüs. Tır'a arkadan çarptı kazada 9 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Minibüs, aynı yönde ilerlemekte olan tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, Umke, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirleme göre 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Ambulanslarla Birecik devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.