Şanlıurfa’da öğretmene sopalı saldırı

Edinilen bilgiye göre Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda, kimliği açıklanmayan bir veli, bilinmeyen bir nedenle bir öğretmene sopayla saldırdı. Saldırı sonucu öğretmenin kafasında kırıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren veliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UZUNKÖY'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Edinilen bilgilere göre, okulda görev yapan öğretmen T.T.K., kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan M.R.U. adlı şahsın fiziki saldırısına uğradı. Saldırının ardından olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, şüpheli M.R.U.'yu kısa sürede gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan saldırıyla ilgili Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan öğretmene geçmiş olsun dilekleri iletilirken, olay sert bir dille kınandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öğretmenimize yönelik, kendisini gerçeğe aykırı biçimde öğrencisinin velisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından gerçekleştirilen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın hemen ardından şüpheli jandarma ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, ardından adli makamlarca tutuklanmıştır. Öğretmenimize yapılan bu kabul edilemez saldırı karşısında hem adli hem idari süreç başlatılmıştır.