Şanlıurfa’da otomobil istinat duvarına çarptı! 5 kişi yaralandı

Mehmet B. yönetimindeki otomobil, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesi'nde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 1 aylık Ayşenur A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.