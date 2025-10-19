Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobil istinat duvarına çarptı! 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 20:17

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 aylık bebek Ayşenur A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mehmet B. yönetimindeki otomobil, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesi'nde yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 1 aylık Ayşenur A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

