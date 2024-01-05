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Giriş Tarihi: 5.1.2024 21:27

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Şanlıurfa’da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen PKK/YPG'li teröristin eylem için kente geldiği bilgisine ulaştı.

Teröristin, Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı adrese Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyesi ile saklandığı evin sahibi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar altın ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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