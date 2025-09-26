Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 26.9.2025 18:49

Şanlıurfa’da tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa’da tütün işçilerinin taşındığı servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'da tütün toplamaktan dönen işçilerinin taşındığı İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı.

Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

