Şanlıurfa’da ’Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum’ projesi

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ülke genelinde hız kesmeden sürüyor. Özellikle Şanlıurfa'da, Vali Hasan Şıldak'ın desteğiyle gençler bu tehlikeden kurtuluyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın öncelik verdiği konulardan biri olan madde bağımlılığıyla mücadelede, şehirde uygulamaya konulan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi umut verici sonuçlar getirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, resmi sosyal medya hesabından bu projeyle ilgili bir video paylaşarak dikkat çekti. Videoda, projeye başvuran gençlerle Vali Şıldak arasındaki diyaloglar yer aldı.