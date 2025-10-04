Şanlıurfa’da üst geçide çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Şiyar Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Üst geçidin merdiven basamaklarına çarpan otomobil takla atarak hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmı yerinden fırlarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Araçta sıkışan genç sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı ve özel bir araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek hizmet binasına kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, 22 yaşındaki Şiyar Yıldız hayatını kaybetti. Gencin ani ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.